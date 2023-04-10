Микробиолог Юшина назвала продукты с повышенным риском кишечной палочки «в составе» Фото: REUTERS

Во всех продуктах, которые не проходят дополнительную тепловую обработку, может жить опасный штамм кишечной палочки, рассказала руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем имени Горбатова, доктор технических наук Юлия Юшина. Бактерия гибнет при 70 градусах, сообщила она в разговоре с Газетой.ru.

В категорию продуктов, которые термически не обрабатывают, входят гамбургеры, свежевыжатый сок, йогурты, сыры, роллы, овощи и фрукты. Также особую опасность представляют сырые птица и мясо. Для них рекомендуют использовать отдельную разделочную доску, а также хорошо ее мыть после каждого использования.

— Единственный эффективный способ уничтожения бактерий в пищевых продуктах — тепловая обработка, пастеризация и так далее, — Юшина.

При производстве используют нормативы в минимальные 70 градусов по Цельсию, которые гарантированно уничтожают бактерии.

В то же время Пятый канал выяснил, сколько должна продержаться плесень на продуктах, чтобы те стали опасными. Холистический и превентивный нутрициолог, психолог Ольга Дергачева пояснила, что это происходит сразу. Поэтому отрезать гнилой кусочек или выловить «пушистые точки» не поможет для обеспечения пищевой безопасности.

А врач-гастроэнтеролог Анастасия Никульникова предупредила, что острая пища может обострить гастрит. Об этом сообщил Life.ru.