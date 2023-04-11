Писатель Лукьяненко заявил, что человечество уже создало технологию вечной жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о том, как он видит технологию вечной жизни, и доступна ли она для человечества. Спойлер - доступна, и узкий ряд людей уже ею активно пользуются. Об этом писатель заявил в беседе с корреспондентом KP.RU.

По мнению Лукьяненко, вечная жизнь уже открыта человечеством, но пока что остаётся привилегией для очень ограниченного круга личностей. Об этом говорит, например, стремление западных элит сократить численность населения планеты, чтобы в какой-то момент могли появиться бессмертные люди, которым не придётся опасаться перенаселения Земли.

Соответственно, вечно живущим элитам не нужно, чтобы население бесконечно плодилось. Им нужен ограниченный круг прислуги, и свободное пространство. А при постоянно растущем населении планеты сделать это трудно.

Ещё один вариант того, как будет выглядеть вечная жизнь, по мнению Лукьяненко, это симбиоз с искусственным интеллектом, и полный перенос человеческого сознания в цифровое пространство.

Полное интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в котором фантаст оценивает перспективы человечества в ближайшем будущем, и рассказывает об иных измерениях, читайте на сайте KP.RU.