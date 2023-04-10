Аллерголог Браун рассказала, как отличить аллергию от простуды по насморку Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун пообщалась с Газетой.ru и рассказала, как различить вирусный и аллергический насморк. Выдать простуду помогут дополнительные симптомы, которые не встречаются у аллергиков.

Основные признаки у ринитов, вызванных разными причинами, часто одинаковые. Однако некоторые симптомы могут четко «рассказать» о природе их появления. Так, Браун отметила, что температура, густой характер выделений из носа желто-зеленого цвета, то это говорит о вирусном рините.

Однако ставить себе диагноз опасно. Врач посоветовала обратиться к терапевту, который затем направит к профильным врачам для установления точных причин плохого самочувствия.

Ранее RT приводил данные о распространенности видов аллергий у россиян. Самый популярный — на продукты питания, им страдают 70% пациентов с этим заболеванием. На втором месте оказалась реакция на пыльцу (54%), а на третьем месте среди самых распространенных аллергенов оказались пыль и плесень — от них дискомфорт испытывают 50% опрошенных.

Также врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в разговоре с «Известиями» назвала и объяснила причины, при которых аллергия прогрессирует.