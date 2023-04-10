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НовостиОбщество10 апреля 2023 17:52

Аллерголог Браун рассказала, как отличить аллергию от простуды по насморку

Одним из симптомов ОРВИ, не характерных для аллергии, может быть температура
Мила ГЕНЬ
Аллерголог Браун рассказала, как отличить аллергию от простуды по насморку

Аллерголог Браун рассказала, как отличить аллергию от простуды по насморку

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун пообщалась с Газетой.ru и рассказала, как различить вирусный и аллергический насморк. Выдать простуду помогут дополнительные симптомы, которые не встречаются у аллергиков.

Основные признаки у ринитов, вызванных разными причинами, часто одинаковые. Однако некоторые симптомы могут четко «рассказать» о природе их появления. Так, Браун отметила, что температура, густой характер выделений из носа желто-зеленого цвета, то это говорит о вирусном рините.

Однако ставить себе диагноз опасно. Врач посоветовала обратиться к терапевту, который затем направит к профильным врачам для установления точных причин плохого самочувствия.

Ранее RT приводил данные о распространенности видов аллергий у россиян. Самый популярный — на продукты питания, им страдают 70% пациентов с этим заболеванием. На втором месте оказалась реакция на пыльцу (54%), а на третьем месте среди самых распространенных аллергенов оказались пыль и плесень — от них дискомфорт испытывают 50% опрошенных.

Также врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в разговоре с «Известиями» назвала и объяснила причины, при которых аллергия прогрессирует.