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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:00

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что США вместо Байдена управляет искусственный интеллект

Лукьяненко не исключил участия искусственного интеллекта в управлении США
Авторы (2):
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Сергей КУДРИН
Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что США вместо Байдена управляет искусственный интеллект

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что США вместо Байдена управляет искусственный интеллект

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский президент Джо Байден, может быть когда-то и был умнейшим человеком, но сейчас не способен принимать важные для страны решения. За ним точно стоят другие люди, а возможно и искусственный интеллект. Об этом заявил в беседе с корреспондентом KP.RU писатель Сергей Лукьяненко.

По словам Лукьяненко, сейчас психологическая помощь Байдену не поможет. Когда-то он был умнейшим человеком, но сейчас возраст не даёт ему возможности вести масштабные действия. Никто всерьёз не может считать, что нынешний президент США действительно единолично управляет страной.

За Байденом стоят другие люди, которые принимают все решения, в то время как сам президент просто их оглашает общественности и другим государственным лидерам. Однако не исключено, что за этими самыми людьми, которые управляют главой Штатов, может стоять нечто большее. Например, искусственный интеллект.

Полное интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в котором фантаст оценивает перспективы человечества в ближайшем будущем, и рассказывает об иных измерениях, читайте на сайте KP.RU.