Стоимость биткойна превысила 29 тысяч долларов впервые с июня 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина в понедельник, 10 апреля, превысила 29 тысяч долларов, что произошло впервые с июня прошлого года. Об этом сообщил портал CoinDesk.

На пике стоимость криптовалюты доходила до 29 284,3 долларов, после чего опустилась, оставаясь при этом выше 29 тысяч долларов.

В последний раз стоимость биткойна превышал 29 тысяч долларов 11 июня прошлого года.

Напомним, стоимость биткоина 19 марта 2023 года выросла до максимальных показателей за девять месяцев, превысив тогда отметку в 28 тысяч долларов.

Как писал ранее сайт KP.RU, Центральный банк РФ сообщил, что пилотный проект по внедрению цифрового рубля будет запущен с 1 апреля этого года. Как отмечал регулятор, новый механизм начнут тестировать сразу 13 крупных российских банков, а участие клиентов в данном проекте станет исключительно добровольным.