Армия Тайваня сообщила о приближении 91 самолёта и 12 кораблей ВС Китая к острову, фото: Марина Лысцева/ТАСС

Вооружённые силы Тайваня сообщили, что обнаружили приближение к острову большой группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Были зафиксированы 91 самолёт и 12 кораблей, о чём пишет пресс-служба тайваньской армии в соцсетях.

Из общего числа обнаруженных единиц китайской военной техники, 54 самолёта (включая истребители J-15 с авианосца «Шаньдун») пересекли границу Тайваня, так называемую срединную линию Тайваньского пролива, и попали в зону действия тайваньских средств ПВО.

В пресс-службе НОАК заявили, что всё это - часть военных учений, проводимых с 8 по 10 апреля 2023 года. Согласно официальной позиции Китая, эти учения стали предупреждением всем сепаратистам, и необходимостью для безопасности и суверенитета КНР.

Тайвань, в свою очередь, отреагировал отказом ослаблять боеготовность, и пообещал пристально следить за активностью китайских вооружённых сил в Тайваньском проливе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что КНР отработала маневры, призванные окружить и сдержать Тайвань в случае необходимости.