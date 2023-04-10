Диетолог Джутова дала советы, как облегчить пасхальный стол для пищеварения Фото: Олег УКЛАДОВ

Врач-диетолог Марьяна Джутова поделилась с РИАМО своим отношением к православной Пасха. Люди привыкли есть на праздники много, но это вовсе необязательно, считает специалист.

— Дух Пасхи – это все о новых начинаниях. Это начало весны; распускаются цветы и возвращаются птицы. По мере того, как дни становятся длиннее, а солнце становится теплее, пришло время избавиться от зимней депрессии, снять эти большие зимние свитера и добавить немного весны в свой образ жизни — и в еду, — отметила Джутова.

Врач порекомендовала заменить в традиционном пасхальном меню часть блюд менее калорийными. Радикальный совет, который не испортит ощущения праздника, уверяет Марьяна Джутова — сократить половину калорий, сахара и треть жира.

Также ранее глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что на Пасху лучше не устраивать «праздник живота». Разговеться разумнее постепенно, начав с освещенных куличей, яиц и пасхи, передает слова священнослужителя телеканал «360».

А Пятый канал выпустил лонгрид, в котором подробно разобрался с традициями Пасхи и их историей. В том числе, сообщается, что использовать темные оттенки для покраски яиц в этот праздник не рекомендуется, так как они символизируют траур и смерть.