Белый дом ещё не определился, удалось ли США ликвидировать утечку данных Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США до сих пор не понимают, удалось ли им ликвидировать утечку секретных документов из Пентагона, или критически-важные данные продолжат просачиваться в общий доступ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не знаем. Мы правда не знаем», - говорит Кирби.

Также координатор заявил, что президент США Джо Байден узнал об утечке данных из Пентагона только на прошлой неделе, его проинформировали сотрудники президентской администрации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что из Пентагона в сеть утекли секретные документы, раскрывающие планы США в отношении других стран, их поддержку киевскому режиму, а также подробно описывающие обсуждавшиеся военным командованием Штатов и Украины планы контрнаступления ВСУ. Данные утекли весьма подробные, вплоть до наименований штурмовых бригад, их численности, количества боевой техники и многого другого.