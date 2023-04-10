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НовостиВ мире10 апреля 2023 19:33

Белый дом ещё не определился, удалось ли США ликвидировать утечку данных Пентагона

Публикация других секретных документов всё ещё возможна
Сергей КУДРИН
Белый дом ещё не определился, удалось ли США ликвидировать утечку данных Пентагона

Белый дом ещё не определился, удалось ли США ликвидировать утечку данных Пентагона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США до сих пор не понимают, удалось ли им ликвидировать утечку секретных документов из Пентагона, или критически-важные данные продолжат просачиваться в общий доступ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не знаем. Мы правда не знаем», - говорит Кирби.

Также координатор заявил, что президент США Джо Байден узнал об утечке данных из Пентагона только на прошлой неделе, его проинформировали сотрудники президентской администрации.

Ранее KP.RU сообщил о том, что из Пентагона в сеть утекли секретные документы, раскрывающие планы США в отношении других стран, их поддержку киевскому режиму, а также подробно описывающие обсуждавшиеся военным командованием Штатов и Украины планы контрнаступления ВСУ. Данные утекли весьма подробные, вплоть до наименований штурмовых бригад, их численности, количества боевой техники и многого другого.