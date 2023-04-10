Newsweek предупредил Запад об опасности российских ПТРК «Корнет» для их танков, фото: скриншот из видео

Западные танки, которыми будут пользоваться ВСУ в планируемом контрнаступлении, будут сожжены российскими ПТРК «Корнет», вдвое превосходящими дальность поражения «Джавелинов». Об этом изданию Newsweek рассказал военный эксперт Гай Мак-Кардл.

Как отмечает Мак-Кардл, вероятнее всего, российские «охотники на танки» будут пользоваться противотанковыми ракетными комплексами «Корнет». Они идентичны «Джавелинам» по основным характеристикам, но обладают вдвое большей дальнобойностью, что позволяет уничтожать бронетехнику с безопасного расстояния.

По словам эксперта, на западных танках, которые присылают Украине из Евросоюза и США, установлена динамическая защита. Однако это не значит, что ПТРК не способы их уничтожить, а учитывая их эффективную дальность - ответить чем-либо ВСУ будет очень непросто.

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