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НовостиПолитика10 апреля 2023 19:52

Newsweek предупредил Запад об опасности российских ПТРК «Корнет» для их танков

Военный эксперт предрёк западным танкам поражение от «Корнетов»
Сергей КУДРИН
Newsweek предупредил Запад об опасности российских ПТРК «Корнет» для их танков, фото: скриншот из видео

Newsweek предупредил Запад об опасности российских ПТРК «Корнет» для их танков, фото: скриншот из видео

Западные танки, которыми будут пользоваться ВСУ в планируемом контрнаступлении, будут сожжены российскими ПТРК «Корнет», вдвое превосходящими дальность поражения «Джавелинов». Об этом изданию Newsweek рассказал военный эксперт Гай Мак-Кардл.

Как отмечает Мак-Кардл, вероятнее всего, российские «охотники на танки» будут пользоваться противотанковыми ракетными комплексами «Корнет». Они идентичны «Джавелинам» по основным характеристикам, но обладают вдвое большей дальнобойностью, что позволяет уничтожать бронетехнику с безопасного расстояния.

По словам эксперта, на западных танках, которые присылают Украине из Евросоюза и США, установлена динамическая защита. Однако это не значит, что ПТРК не способы их уничтожить, а учитывая их эффективную дальность - ответить чем-либо ВСУ будет очень непросто.

Ранее KP.RU сообщил о том, как в новых регионах России отзываются о поставленных Киеву французских колёсных танках AMX-10RC.