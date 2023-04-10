ТАСС: Полиция Запорожской области задержала агента украинской разведки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который собирал сведения о гражданских и военных объектах как в этом регионе, так и в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», - сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас силовики проверяют причастность задержанного разведчика к обстрелам Мелитополя. Пока что известно, что он прибыл в Запорожскую область по заданию ГУР Украины. С молодым человеком связались через мессенджеры, предложили заполнить анкету и вступить в одну из запрещённых в России террористических организаций. Когда его кандидатуру одобрили - новоявленному разведчику поручили собирать сведения о местоположении военных и гражданских объектов.

Оплата за эту работу, как установили силовики, была в пределах 1-2 тыс. гривен, то есть 27-55 долларов. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России заочно арестовали украинского офицера разведки, за вербовку в ряды террористических организаций.