Госдеп США назвал журналиста WSJ Гершковича незаконно удерживаемым в России

В США назвали Гершковича "незаконно удерживаемым" в России. Фото: страница Гершковича в социальной сети.

Госдеп США решил считать журналиста WSJ Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым в России». Об этом заявил заместитель главы пресс-службы Государственного департамента Ведант Пател. Документ был опубликован в понедельник 10 апреля.

«Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение относительно того, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России», - пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Патела.

Сообщается, что американское правительство намерено предоставить поддержку семье Гершковича. Госдеп призвал к его освобождению.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили о пресечении противоправной деятельности в нашей стране аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal 32-летнего гражданина США Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.

По версии следствия Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Конкретно речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.