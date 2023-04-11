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НовостиЭкономика11 апреля 2023 1:17

Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России

Костин предложил возобновление приватизации в России как способ финансирования приоритетных проектов
Мария ПАВЛОВА
Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизацию в России. Такой шаг банкир считает целесообразным для финансирования приоритетных проектов в развитии страны, таких как оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности, успешная новых регионов. Об этом Костин написал в колонке для РБК.

Андрей Костин считает, что новый виток приватизации позволит пополнить бюджет и даст толчок развитию в различных сферах.

Кроме того, Костин предложил использовать как источник финансирования повышение уровня госдолга.

Напомним, прогнозы о крахе российской экономики не оправдались: инфляция в РФ оказалась ниже, чем в Европе. Россия заняла 50-е место в рейтинге стран по уровню инфляции.

Ранее экономист Зубец предрек рост зарплат россиян из-за дефицита кадров и низкой безработицы.

Тем временем Москва приросла миллиардерами: за год санкций они увеличили свои капиталы на треть. По версии журнала Forbes, Москва вошла в топ-10 городов по количеству проживающих в ней миллиардеров.