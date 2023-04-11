Глава ВТБ Костин призвал перезапустить приватизацию в России

Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизацию в России.
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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизацию в России. Такой шаг банкир считает целесообразным для финансирования приоритетных проектов в развитии страны, таких как оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности, успешная новых регионов. Об этом Костин написал в колонке для РБК.
Андрей Костин считает, что новый виток приватизации позволит пополнить бюджет и даст толчок развитию в различных сферах.
Кроме того, Костин предложил использовать как источник финансирования повышение уровня госдолга.
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