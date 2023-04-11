Нетаньяху: Израиль не принимал решений о поставке Киеву вооружений

Премьер Израиля заявил, что Тель-Авив не принимал решений по поставкам оружия Киеву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля не принимали решений о возможной поставке Украине вооружений. Об этом заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Премьер подчеркнул, что Израиль оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь и содействует в сфере гражданской обороны.

«Мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего правительства или моего нынешнего правительства о летальных вооружениях», - цитирует ТАСС комментарий Нетаньяху по поводу публикации в сети секретных документов Пентагона и разведывательных структур США. В одном из этих документов якобы содержится указание на вероятность рассмотрения Израилем поставок оружия Киеву.

Напомним, в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США опубликовало версию, что эти документы могут быть поддельными либо содержат устаревшую информацию.

Ранее Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие на Украину.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер заявил, что Киев получил от Израиля «ноль» оружия, и это его шокирует.

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен изучить возможность оказания Украине военной помощи в виде поставок оружия с учетом национальных интересов Израиля.