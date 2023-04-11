Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат украинской Рады Стретович погиб в ДТП

Принимавший участие в захвате православного храма на Украине экс-депутат погиб в ДТП. Фото: Сергей ГАПОН

На Украине погиб экс-депутат Верховной рады Владимир Стретович, который ранее принимал участие в захвате одного из храмов Украинской Православной Церкви. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения бывших коллег Стретовича в социальных сетях.

О каком храме идет речь, не уточняется.

Напомним, в конце марта раскольники Православной церкви Украины с применением слезоточивого газа захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области.

Также УПЦ заявила об очередной попытке захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском. Верующим, защищающим храм, пытались вручить повестки. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее Министерство культуры Украины обязало УПЦ освободить территорию и здания Киево-Печерской лавры.

Сайт KP.RU рассказывал, как один из захватчиков православного храма под Киевом сорвал крест с груди священника и умер.