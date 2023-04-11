РИА Новости: украинские военные выносят с поля боя в первую очередь тела иностранных наемников

Российский военный рассказал, что бойцы ВСУ прежде всего выносят с поля боя убитых наемников. Фото: REUTERS

Украинские военные забирают с поля боя в первую очередь тела иностранных наемников, оставляя своих убитых бойцов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на бойца спецназа «Ахмат».

«Забирают в основном наемников, своих оставляют. К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», - цитирует агентство спецназовца.

По словам российского военнослужащего, такое поведение украинские военные демонстрируют на кременском направлении.

Напомним, несколько литовских наёмников из иностранного легиона ВСУ ранены под Артёмовском.

Тем временем наемники из США на Украине конфликтуют между собой и занимаются мошенничеством.

Ранее военкор Коц раскрыл, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на Украине, а СК России назвал размер вознаграждений иностранных наемников в ВСУ. Подробности здесь на KP.RU.

Также СК РФ установили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отрубают руки и головы погибшим в ходе спецоперации иностранным наемникам, чтобы скрыть персональные данные для опознания.