WP: США прогнозируют «скромные» успехи украинского контрнаступления из-за недостатков в обеспечении ВСУ

В США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты сомневаются в успехе предполагаемого контрнаступления украинских войск. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в сети документы американских разведывательных служб. Сообщается, что в документах содержится прогноз, составленный специалистами исходя из полученной от агентуры информации и данных радиоэлектронной разведки.

В числе причин предположительно скромных успехов ВСУ в случае контрнаступления названы недостатки в формировании и обеспечении войск.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в апреле-мае 2023 по нескольким направлениям.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 апреля, что ВСУ начнут контрнаступление в ближайшие несколько недель и назвал помощь Украине в этом направлении первой цельб стран Запада. Также он назвал еще одну цель – «помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности».

Тем временем вооруженные силы Украины собрали для контрнаступления около 200 тысяч человек, вероятно, численность украинской группировки может быть выше, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

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