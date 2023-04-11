Арестович обматерил отказавшихся от его лекции киевских студентов

Арестович в грубой форме отреагировал на отказ студентов от его лекции. Фото: социальные сети.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в нецензуной форме ответил на сообщение о том, что по решению студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) в этом учебном заведении отменили его лекцию. Об этом пише РИА Новости.

Сообщается, что лекцию для учащихся вуза отменил студенческий академический совет, при этом извинившись за приглашение «одиозных спикеров». Арестович в ответ на это использовал нецензурное выражение, обозначающее, что студенты, по его мнению, являются трусами.

В студенческом совете отметили, что решающим фактором для отмены лекции стал запрос студентов.

Ранее Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так и не сумел победить коррупцию в стране, и для решения этой проблемы народу нужен другой глава государства.