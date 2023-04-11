ТАСС: российские войска пресекли попытку выхода огневой группы ВСУ к своим передовым позициям

Российские военные уничтожили украинскую самоходную установку и опорный пункт ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные пресекли попытку мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям войск РФ на запорожском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки сил «Восток» Александра Гордеева.

Сообщается, что для обнаружения украинской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» использовался российский комплекс «Пенициллин». После обнаружения установка была уничтожена расчетом орудия «Гиацинт-Б».

«Уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков. Огнем артиллерии поражен опорный пункт противника в районе населенного пункта Новоданиловка. Ликвидированы пять националистов», - сказал Гордеев.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск и рассказал о том, как украинская армия пытается отстоять город. По его словам, ВСУ не жалеют ни город, ни своих бойцов при удержании Артемовска.

Напомним, российский спецназовец рассказал, что украинские военные выносят с поля боя в первую очередь тела иностранных наемников, а к своим бойцам относятся «как к мясу».

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