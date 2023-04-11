Что произошло в ночь на 11 апреля

В России собираются приравнять электронные повестки в военкомат к бумажным. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов в понедельник, 10 апреля, сообщил, что в Государственную думу РФ будет внесен проект закона о совершенствовании воинского учета. В том числе, электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу.

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