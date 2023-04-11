Forbes: ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ОАЭ могут стать следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США, написал колумнист Кеннет Рапоза в статье для Forbes. Проблемы в отношениях Абу-Даби и Вашингтона заметны уже сейчас.

Первой пошла на отказ от сотрудничества с США Саудовская Аравия. Теперь же к ней могут присоединиться и Арабские Эмираты, которые хотят действовать согласно собственным интересам.

Рапоза перечислил ряд признаков, по которым можно сделать выводы о сложных отношениях Ближнего Востока и Белого дома. Так, еще летом 2022 года президент США Джо Байден пригласил лидера ОАЭ Мохаммеда бен Заида приехать в Вашингтон. Визит до сих пор не состоялся.

— Наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего «ухода» от западного лидерства, — пишет Рапоза.

Заместитель министра финансов США уже жаловалась на ОАЭ из-за «плохого соблюдения санкций». При этом ввести ограничения против самого Абу-Даби было бы бессмысленно — страна легко их проигнорирует.

А вот для США Объединенные Арабские Эмираты чрезвычайны важны как партнер. Это четвертый по величине получатель американских военных поставок.

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