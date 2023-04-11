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НовостиВ мире11 апреля 2023 5:21

Правительство Японии назвало политику Китая “величайшим стратегическим вызовом”

В Токио отметили усиление военного, экономического и политического влияния Китая в мире
Сергей ЧИКОВ
Правительство Японии назвало политику КНР "величайшим стратегическим вызовом"

Правительство Японии назвало политику КНР "величайшим стратегическим вызовом"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японское правительство назвало внешнюю политику Китая и его военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". Данную позицию правительство озвучило в официальном ежегодном докладе о внешней политике в “Синей книге по дипломатии”.

“Текущая позиция Китая во внешней политике и военные тенденции вызывают серьезные опасения у Японии и международного сообщества и являются величайшим стратегическим вызовом”, – отметили в докладе, указав на глобальное усиление военного, экономического и политического влияния Китая на международное сообщество.

Также в докладе заявлено, что правительство Японии будет тесно взаимодействовать с партнерами в вопросе “контроля за вооружением в мире и разоружению.”

Напомним, усиление военной и политической силы Китая ранее отметили и в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай представляет главную стратегическую угрозу для Америки и ее союзников.