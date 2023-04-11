На Сахалине ФСБ задержала россиянина по подозрению в государственной измене

ФСБ задержала россиянина за государственную измену Фото: кадр из видео задержания

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области задержало россиянина по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, задержанный гражданин хотел отправиться на Украину и вступить в ряды ВСУ.

“Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации”, – сообщили в пресс-службе ФСБ.

Напомним, недавно в Свердловской области оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины. Задержанные супруги передали в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС России в условиях проведения спецоперации на Украине.