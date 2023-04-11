WP: Египет планировал втайне от Запада отправить в Россию до 40 тысяч ракет

В "секретных" документах Пентагона обнаружили планы Египта отправить России до 40 тысяч ракет Фото: REUTERS

Издание Washington Post обнаружило среди попавших в свободный доступ секретных документов Пентагона информацию о планах Египта тайно отправить в Россию до 40 тысяч ракет.

“Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси... недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России”, – заявили авторы статьи.

Также в статье отмечено, что Египет планировал помогать России в поставках артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ. В документах отмечается, что президент Египта поручил чиновникам держать производство и поставку вооружений в секрете во избежание проблем с Западом.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что утечка секретных документов Пентагона нанесет существенный удар по качеству американской разведки. По словам эксперта, источники Пентагона обеспокоены фактом утечки и могут отказаться от сотрудничества с Вашингтоном.

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