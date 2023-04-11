Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о создании “логистического тыла” НАТО в стране

В Польше создадут "логистический тыл" НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране будет создан логистический тыл НАТО. По его словам, на военные склады страны поступят тысячи единиц военной техники альянса.

“В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО”, – заявил министр.

Напомним, из-за помощи Украине военные склады Польши начали пустеть еще в конце 2022 года. Из-за поставок украинской армии Западного вооружения с дефицитом на собственных складах столкнулись как в США, так и в Европе.

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор рассказывал, что США могут использовать Польшу для прямого столкновения с Россией. По словам военного, в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как "плацдарма против России".

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