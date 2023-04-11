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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:41

Российские авиакомпании должны отказаться от автоматического страхования пассажиров при покупке билетов

«Ъ»: Центробанк рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Такое согласие пассажиров подвергает потребителей риску заключения договора без его изучения

Такое согласие пассажиров подвергает потребителей риску заключения договора без его изучения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российским авиакомпаниям рекомендуют отказаться от предусмотренных при покупке билетов согласий пассажиров на страхование. Об этом гласит текст протокола по итогам совещания Роспотребнадзора, страховщиков и перевозчиков, пишет «Коммерсантъ».

На совещании представители центрального банка отметили, что в связи с предустановленным согласием формируется негативный информационный фон, а небольшой размер страховой премии демотивирует покупателей возвращать полисы и маскирует существующую проблему. Также такое согласие пассажиров подвергает потребителей риску заключения договора без его изучения.

По протоколу совещания, в прошлом году ведомство вынесло 82 предупреждения авиаперевозчикам за «автоматические страховки» и направило в суд 12 исковых заявлений. При этом представители страховых компаний отметили, что жалоб от самих потребителей почти нет. Также они предложили сосредоточиться на судебных делах и действовать в соответствии с решениями высших инстанций.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 приобрела завод в Бердске для производства деталей для самолетов. В скором времени пройдет техперевооружение предприятия.