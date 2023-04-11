Российские авиакомпании должны отказаться от автоматического страхования пассажиров при покупке билетов

Такое согласие пассажиров подвергает потребителей риску заключения договора без его изучения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российским авиакомпаниям рекомендуют отказаться от предусмотренных при покупке билетов согласий пассажиров на страхование. Об этом гласит текст протокола по итогам совещания Роспотребнадзора, страховщиков и перевозчиков, пишет «Коммерсантъ».

На совещании представители центрального банка отметили, что в связи с предустановленным согласием формируется негативный информационный фон, а небольшой размер страховой премии демотивирует покупателей возвращать полисы и маскирует существующую проблему. Также такое согласие пассажиров подвергает потребителей риску заключения договора без его изучения.

По протоколу совещания, в прошлом году ведомство вынесло 82 предупреждения авиаперевозчикам за «автоматические страховки» и направило в суд 12 исковых заявлений. При этом представители страховых компаний отметили, что жалоб от самих потребителей почти нет. Также они предложили сосредоточиться на судебных делах и действовать в соответствии с решениями высших инстанций.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 приобрела завод в Бердске для производства деталей для самолетов. В скором времени пройдет техперевооружение предприятия.