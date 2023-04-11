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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:47

Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» снова стала доступна

С 11 апреля 2023 года снова появилась возможность удалить аккаунт на Госуслугах онлайн
Мила ГЕНЬ
Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» снова стала доступна

Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» снова стала доступна

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онлайн-функция удаления профиля «Госуслуг» вновь стала доступна для пользователей. Возвращение опции на портал подтвердил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Как и прежде, удалить свою учетную запись можно из меню во вкладке «Профиль». Функцию вернули на сайт, а также в мобильное приложение сервиса.

Напомним, возможность удаления аккаунта на портале ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги». Пользователи стали сообщать, что опция «Удалить запись» полностью пропала с портала. В Минцифры подтвердили, что эта функция временно недоступна онлайн. При этом возможность удалить свой аккаунт оставалась — сделать это можно было в многофункциональных центрах при личном посещении.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о защите граждан от кредитных мошенников с помощью «Госуслуг». В случае оформления займа, человеку пришлют уведомление об этом.