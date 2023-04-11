Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» снова стала доступна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онлайн-функция удаления профиля «Госуслуг» вновь стала доступна для пользователей. Возвращение опции на портал подтвердил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Как и прежде, удалить свою учетную запись можно из меню во вкладке «Профиль». Функцию вернули на сайт, а также в мобильное приложение сервиса.

Напомним, возможность удаления аккаунта на портале ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги». Пользователи стали сообщать, что опция «Удалить запись» полностью пропала с портала. В Минцифры подтвердили, что эта функция временно недоступна онлайн. При этом возможность удалить свой аккаунт оставалась — сделать это можно было в многофункциональных центрах при личном посещении.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о защите граждан от кредитных мошенников с помощью «Госуслуг». В случае оформления займа, человеку пришлют уведомление об этом.