РБК: число молодых работников на рынке труда резко сократилось в 2022 году

В 2022 году число молодых работников на рынке труда достигло минимума 2006 года Фото: Соцсети

“В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года)”, – передает заключение экспертов издание РБК.

Всероссийский научно-исследовательский институт труда объясняет данное снижение низким уровнем рождаемости в 1990-е годы. Эксперты заявляют, что на данный момент средний возраст среди трудящихся в целом вырос, а отношение уровня занятости к общей численности граждан до 35 лет осталось приблизительно на том же уровне. Также множество молодых людей активно занято очным обучением по разным программам, что вносит коррективы в статистику занятости.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце марта назвал рекордно низким уровень безработицы в России. По состоянию на начало 2023 года он находится на историческом минимуме в 3,7%.

Сайт KP.RU рассказывал, что скрывает за собой статистика и какова реальная ситуация на рынке труда, а также в каких сферах российской экономики на данный момент испытывают наибольший дефицит кадров.