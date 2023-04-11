Politico: политики США предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские политики все чаще призывают отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями, пишет Politico. При этом идею эту озвучивают республиканцы, демократы же исключают такую возможность.

В статье отмечается, что президент Джо Байден не хочет начинать подобные операции. Журналисты также напомнили, что бывший президент США, Дональд Трамп, в последние недели на посту говорил о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей. Он обещал перейти к действиям, если его вновь изберут.

Требуют введения военной силы в Мексику конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц, а также сенатор Том Коттон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в свою очередь заявлял, что США не должны вмешиваться в дела Мексики без ее согласия, а борьба с торговлей наркотиками находится в юрисдикции правоохранительных органов, а не полиции.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против любой военной «помощи» от Штатов.

Ранее сообщалось, что 29 человек погибли во время задержания сына наркобарона в Кулякане.