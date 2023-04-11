В Госдуме хотят компенсировать услуги связи участникам СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участникам СВО планируют начать выплачивать деньги для оплаты услуг связи. С таким предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Согласно обращению Лантратовой, общение с семьей и близкими сейчас военнослужащие осуществляют не только с помощью писем, но и мобильной связи.

«В связи с этим возможно выделить из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции компенсацию в размере 1000 рублей в месяц на расходы на оплату услуг связи», - приводит слова обращения РИА Новости.

Также Лантратова обратилась к правительству с просьбой рассмотреть возможность реализацию инициативы и представить по ней позицию кабинета министров.

Ранее глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов сообщил о рассмотрении проекта закона о совершенствовании воинского учета. Если закон примут, то электронные оповещения будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу. Также Картаполов заявил, что новые правила о повестках для явки в военкоматы затронут всех военнообязанных граждан РФ.