Депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект о «нулевом рабочем месте»

Группа парламентариев внесла в Государственную думу РФ проект закона о «нулевом рабочем месте», который позволит вписать прохождение практики или стажировки в трудовую книжку.

Как пишет РИА Новости, инициаторами законопроекта стали зампред Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР, парламентарии Яна Лантратова от СРЗП и Нина Останина от КПРФ), а также ряд других депутатов.

По словам вице-спикера парламента, проект закона направлен на поддержку молодых людей. Он отметил, что во многих случаях работодатели отказывают студентам и выпускникам без опыта, который нельзя приобрести без первого рабочего места. В связи с этим, депутаты предлагают ввести такое понятие, как «нулевое рабочее место» и вписывать прохождение практики или стажировки в трудовую книжку.

Поправки предлагается внести в статьи Трудового кодекса РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее партия «Единая Россия» и министерство труда и социальной защиты РФ внесли в федеральный парламент новую редакцию закона о занятости в целях профилактики безработицы. Документ открывает доступ к услугам в сфере занятости не только для тех, у кого нет работы, но и для тех, кто находится в поиске нового места, трудоустроен или для тех, кому грозит увольнение.