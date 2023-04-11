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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 8:41

ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Хабаровска за спонсирование украинской армии

Хабаровчанин переводил личные деньги на покупку оружия и боеприпасов для ВСУ
Сергей ЧИКОВ
В Хабаровске ФСБ задержала гражданина за финансирование украинской армии

В Хабаровске ФСБ задержала гражданина за финансирование украинской армии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который спонсировал армию Украины переводами денег на покупку оружия и боеприпасов.

“Пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ”, – заявили в ведомстве.

Напомним, месяцем ранее в Хабаровске за финансирование украинской армии задержали женщину, которая, как заявили в ФСБ, действовала по мотивам политической ненависти и вражды.

Также 11 апреля 2023 года на Сахалине за госизмену задержали гражданина, который пытался покинуть страну и вступить в ряды украинской армии для участия в боевых действиях против ВС РФ.