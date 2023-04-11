Фальшивое сливочное масло нашли в Хабаровске

В масле обнаружили запрещенные ингридиенты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальные учреждения Еврейской автономной области поступила партия поддельного сливочного масла. Оно производилось в Новосибирской области и поступало на реализацию из Сибири на Дальний Восток. Об этом сообщает Транссибинфо.

Проверку провели в лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Были изъяты три пробы продукта и сданы на тестирование. Масло изучали на предмет соответствия требованиям ГОСТа и техническим регламентам.

- Во всех изъятых пробах при лабораторных анализах нашли стерины. Это растительные масла и жиры на растительной основе, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

В ведомстве отметили, что в натуральной молочной продукции не должно быть никаких жиров растительного происхождения. Это грубое нарушение стандартов качества. В случае нахождения стеринов в продукции, их присутствие должно быть отражено в составе на упаковке товара.