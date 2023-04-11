Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву для обсуждения сотрудничества по энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прилетел в Москву на переговоры по энергетике. Фото: ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прилетел в Москву на переговоры по энергетике. Он намерен провести встречи с зампредом правительства РФ Александром Новаком и главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Сийярто написал в соцсетях, что Европа легко пережила прошедшую зиму, так как она была теплой, но следующей зимой могут возникнуть трудности. Он отметил, что безопасное энергоснабжение Венгрии требует «бесперебойных поставок газа, нефти и ядерного топлива». Поэтому венгерско-российское сотрудничество в сфере энергетики должно быть «бесперебойным», отметил глава венгерского МИД. Он подчеркнул, что дело тут не в политических вкусах, а в «физике».

В связи с этим, в рамках встреч с Новаком и Лихачевым Сийярто планирует обсудить «важнейшие» вопросы сотрудничества Венгрии и России в области энергетики.

Напомним, ранее Сийярто выступил с заявлением о том, что часть стран Европы не смогут пережить зиму без газа из России, отметив, что у Венгрии есть достаточные запасы топлива благодаря поставкам из РФ.