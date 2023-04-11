Арестович заявил, что Украина может менее чем за год создать собственное ядерное оружие

Арестович заявил, что Украина могут менее чем за год создать собственное ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина способна создать собственное ядерное оружие менее чем за год.

“Мы восстановить его можем в течение полгода-девяти месяцев”, – цитирует Арестовича издание "Страна.ua".

Однако, по его мнению, Украина не пойдет на подобные меры. Арестович считает, что демонстрировать цивилизованное поведение во время конфликта гораздо выгоднее для Киева, чем получение ядерного оружия.

Напомним, в конце марта 2023 года на сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением.

По мнению Зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ответом на петицию о возвращении Украине статуса ядерной державы может быть появление в России петиции о превентивном ядерном ударе.

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