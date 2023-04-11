Мария Захарова иронично прокомментировала реакцию Госдепа на гонения на УПЦ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны преимущественно не видят и не замечают ситуацию с УПЦ. Такое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале в ответ на комментарий представителя Госдепа США, что им ничего «неизвестно» о проблемах, связанных с Украинской Православной Церковью.

По словам Захаровой, это принципиальная позиция Запада не комментировать захват Киево-Печерской Лавры.

«Месяцами держатся и сохраняют свежесть удивления: "Захват Лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель заявил, что ему ничего не известно о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ.

Сайт KP.RU писал о том, что в конце марта раскольники Православной украинской церкви с применением слезоточивого газа захватили храм УПЦ в Ивано-Франковской области.

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