Михаил Дегтярев: «7600 человек защищают Хабаровский край от пожаров»

Совещание проходило в Якутии, поэтому глава Хабаровского края принял участие в режиме ВКС Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев принял участие в обсуждении вопросов паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа стали главными в ходе совещания при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Мероприятие с участием глав всех регионов Дальнего Востока прошло в Якутске, а губернатор Хабаровского края присоединился в режиме ВКС.

Сезон пожаров стартовал уже в 107 муниципальных округах регионов ДФО. Территории заключили соглашения, заручившись поддержкой воздушных судов МЧС для мониторинга и оперативной ликвидации возникающих возгораний. Говоря о Хабаровском крае, с начала пожароопасного сезона зафиксировано уже 286 ландшафтных пожаров, из которых 65 – лесные. Ситуация вынудила ввести особый противопожарный режим в южных районах края.

- Сегодня наш край защищает группировка сил и средств численностью 7 600 человек, более двух тысяч единиц техники, 18 воздушных судов. Охрану лесов осуществляют 106 групп пожаротушения в составе 36 лесопожарных формирований, - заявил Михаил Дегтярев.

Как отметил полпред в ДФО, лесной фонд Дальнего Востока, а также жилые дома регулярно становятся жертвами паводков и пожаров, поэтому федеральное правительство активно содействует борьбе со стихией.

- По поручению президента Российской Федерации выделены дополнительные средства, с помощью которых удалось сократить площадь лесных пожаров с 9,1 миллионов гектаров в 2021 году до 2,3 миллионов гектаров в 2022 году, а также уменьшить «зоны контроля лесных пожаров» на 11 процентов. На 37 процентов снизилось количество подтопленных жилых домов. В 2021 году их было порядка 4,8 тысяч, в 2022 году – 3 тысячи. Материальный ущерб паводков сократился на 4 миллиарда рублей. Но подготовка к новому сезону требует еще много работы, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Объем финансирования на предотвращение и ликвидацию пожаров по всей стране решением президента был увеличен до 14,2 миллиардов рублей. 5,8 миллиардов рублей из этой суммы выделены регионам Дальнего Востока. Еще более 900 миллионов рублей были выделены дополнительно к этой сумме из резервов Рослесхоза и фонда правительства России. Таким образом, общая сумма на противопожарные мероприятия достигла 6,7 миллиардов рублей.

Кроме пожаров, опасность для Хабаровского края несут и весенние паводки. Согласно планам, по всему Дальнему Востоку будут привлечены 543 гидропоста для оперативного мониторинга. В период половодья свою работу начнут 63 временных поста, а бассейны рек, представляющих наибольшую угрозу, будут находиться на постоянном контроле на земле и с воздуха.

В завершении Юрий Трутнев еще раз нацелил участников совещания на эффективную работу, так как от успешного прохождения сезона паводков и пожаров зависят жизни и здоровье людей.