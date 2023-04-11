Генпрокуратура России признала нежелательной организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура провела проверку и признала нежелательной на территории России деятельность германской неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Форум Россия — ЕС» появился в 2011 году, он объединяет порядка 180 НПО России и Европы. Организация нацелена дискредитировать власти РФ, считают в Генпрокуратуре.

— Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России, — объяснили решение в высшем правоохранительном ведомстве.

Также отмечается, что «Форум Россия — ЕС» сотрудничает с лицами, признанными в РФ иноагентами, а также с «нежелательными» организациями.