Глава ФСБ Бортников: Украина и Запад агрессивно вербуют молодых россиян

Глава ФСБ Бортников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам заседания НАК в информационном центре Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников выступил с важным заявлением. По его мнению, западные спецслужбы вербуют граждан России.

Бортников отметил, что идеологическую и вербовочную работу в отношении россиян и, прежде всего молодежи, развернули украинские спецслужбы и их западные кураторы.

С февраля 2022 года в России было предотвращено 118 преступлений террористической направленности. Их исполнителями в основном являлись молодые люди и подростки.

Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали пособника террористов. Местный житель рассказал, что в 2022 году он попал под влияние одного из идеологов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

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