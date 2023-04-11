Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша хочет стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил в заместитель министра финансов страны Артур Собонь. Он отметил, что для Варшавы важно быть в центре процесса.

— Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины. Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов, — сказал Собонь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщал, что страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за военной помощи Украине. Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных сил, предупреждали в МИД РФ.

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