Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают вопрос о перезапуске приватизации в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается. Ранее этот вопрос предлагал поднять глава ВТБ Андрей Костин.

— В Кремле это не обсуждается, — заявил официальный представитель Кремля.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее предложил перезапустить процесс приватизации в России. Банкир пояснил, что этот инструмент ранее уже доказывал свою эффективность. В случае перезапуска он поможет привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, считает он.

Приватизация — процесс передачи государственного и муниципального имущества в частную собственность. Он проходил в России с начала 1990-х годов.

Ранее KP.RU совместно с бывшим главой Госкомимущества Владимиром Полевановым рассказывал, почему процесс ваучерной приватизации в России был тройным обманом. В России 64 долларовых миллиардера, «поднявшихся» на скупке ваучеров.