Песков назвал «очередной уткой» данные о планах Египта тайно поставить в Россию ракеты

Представитель Кремля отреагировал на публикации в СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, прокомментировал сообщения СМИ о том, что Египет якобы намеревался тайно передать России ракеты. Такие публикации он назвал «очередными утками».

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», - заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Ранее газета Washington Post написала о том, что Египет собирается направить в Россию до 40 тысяч ракет. Издание утверждает, что такая информация содержится в документах Пентагона с грифом «секретно», которые были слиты в сеть.

По данным газеты, Египет также намеревался осуществлять поставки артиллерийских снарядов и взрывчатки в РФ. Руководство страны якобы держало все это втайне для того, чтобы не было проблем со странами Запада, отметили в издании.