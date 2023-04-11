Получившим повестки гражданам запретят выезд из России до явки в военкомат

Гражданам, получившим повестку, запретят выезд за границу до явки в военкомат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Гражданам, получившим повестку, запретят выезд за пределы РФ до явки в военный комиссариат. Об этом говорится в тексте поправок к закону о Едином реестре военнослужащих.

“Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат”, – сообщается в документе.

Напомним, Госдума рассмотрит создание Единого реестра военнообязанных для усовершенствования системы воинского учета в России 11 апреля 2023 года. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что повестки из военкоматов предлагается дублировать электронными оповещениями, а также приравнять их юридическую силу.

Также Картаполов отмечал, что новые правила получения повесток коснутся не только призываемых на срочную службу граждан, но и военнообязанных, находящихся в запасе.