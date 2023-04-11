Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают освобождение кварталов в центре Артемовска

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении основные бои проходили в Артемовске. По сообщению ведомства, украинская армия в боях за город лишилась более 450 бойцов.

“На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск”, – сообщили в Минобороны.

Напомним, город Артемовск является ключевым опорным пунктом ВСУ в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что поражение украинской армии в Артемовске не только разрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, но и подтолкнет западных союзников и граждан Украины к требованиям компромисса с Россией.

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