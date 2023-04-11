Минобороны сообщило о создании США компонентов биооружия рядом с границами России Фото: REUTERS

Исследование найденных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области лабораторий США показало, что в них производили компоненты для биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Как сообщил Кириллов, исследование всех найденных в лабораториях документов, а также опрос причастных и очевидцев, отмели все сомнения в том, что США проводили рядом с российской границей научные изыскания двойного назначения, включающие производство компонентов биологического оружия.

«Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученный министерством обороны не был отвергнут Соединенными Штатами, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», - отметил генерал.

Было проанализировано по меньшей мере две тысячи документов, обнаруженных внутри выявленных американских лабораторий. Также были установлены личности людей, ответственных за проведение военно-биологических исследований на территории Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что о создании целой сети биологических лабораторий США вокруг российских границ заявляли ещё задолго до начала спецоперации. Например, об этом подробно говорил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, ещё в 2020 году.

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