В Киеве запретили богослужения в храмах на Пасху Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Киева запретили проведение богослужений на Пасху в храмах столицы, сообщили в городской госадминистрации столицы страны. Литургии проведут онлайн.

На время, когда проходят ночные службы в храмах, будет введен комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00.

Власти столицы обратились к руководителям религиозных общин с просьбой «ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции на телеканалах и в интернете.

Сейчас на Украине продолжаются гонения каноничной православной церкви — УПЦ, на ее место приходят раскольники ПЦУ. Священников выселяют из храмов, которые отбирают в пользу государства. Также у религиозных служителей проводят обыски. Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 2 месяца. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и связях с Россией.

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