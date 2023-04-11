Швейцария отвергла заявление посла США о дополнительной заморозке российских активов

Швейцария не намерена дополнительно замораживать российские активы. Такое заявление сделала глава Государственного секретариата страны по экономике Элен Будлигер-Артиеда в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

Таким образом Будлигер-Артиеда прокомментировала слова посла США Скотта Миллера о том, что Швейцария могла бы еще заморозить российских активов на сумму от 50 до 100 миллиардов франков.

Представитель Госсекретариата сообщила, что в настоящее время Берн заморозил российских активов на сумму в 7,5 миллиардов франков. Это, по ее словам, немного больше трети от замороженных активов РФ во всем Евросоюзе, стоимость которых оценивается в 21,5 миллиарда евро.

Будлигер-Артиеда пояснила, что цифра в 50-100 миллиардов франков является возможной оценкой. По ее словам, санкции распространяются не на всех граждан РФ, а только на «незначительное меньшинство».

Она добавила, что Швейцария все время просит страны-партнеры представить «действенные зацепки» и готова их рассмотреть, но в настоящее время Берн не получил ни одной от США.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз до сих пор не может найти большую часть российских активов. По информации агентства Bloomberg, ЕС смог заморозить активы РФ на сумму порядка 21 миллиарда евро, тогда как, согласно официальным данным на 2019 год, прямые иностранные инвестиции России в страны Евросоюза оценивались в сумму 136 миллиардов евро.