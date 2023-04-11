Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между лидерами России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина крайне доверительные отношения, в которых даже прослеживается особая «химия». Об этом рассказал агентству РИА Новости переводчик российского лидера, первый секретарь посольства РФ в Китае Григорий Жигарьков.

«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», - заявил Жигарьков.

Переводчик также отметил, что работать с Путиным ему очень комфортно, так как президент прекрасно понимает все сложности перевода, знает темп работы и ценит время. Российский лидер говорит в среднем темпе, но просит от переводчика говорить чуть быстрее, к чему Жигарьков быстро привык.

Однако бывают и сложности. Например, Путин очень любит пословицы, цитаты и поговорки, которые порой очень тяжело полноценно донести людям с другим менталитетом. Причём это актуально и в отношении Си Цзиньпина, который также часто отсылается к классике.

Ранее KP.RU сообщил о том, к чему пришли Владимир Путин и Си Цзиньпин, во время двухдневного пребывания китайского лидера в Москве.

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