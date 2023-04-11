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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:13

В Госдуме предложили считать повестку врученной по истечении недели с момента размещения в реестре

Этот принцип будет работать, если повестка не будет вручена заказным письмом или в электронном виде
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдуме предложили считать повестку врученной по истечении недели с момента размещения в реестре

В Госдуме предложили считать повестку врученной по истечении недели с момента размещения в реестре

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Повестка из военного комиссариата будет считаться врученной гражданину России после недели с момента ее размещения в соответствующем реестре, сказано в поправках, предложенных депутатами Государственной думы.

В документе уточняется, что этот принцип будет работать в случаях, если повестка не будет вручена заказным письмом в день доставки с уведомлением о вручении или в электронном виде с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

Напомним, глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в понедельник, 10 апреля, сообщил, что в нижнюю палату парламента будет внесен проект закона о совершенствовании воинского учета, в том числе об электронных оповещениях. По его словам, они будут дублировать традиционные повестки из военкоматов, имея с ними равную юридическую силу. Для исключения возможности записи в уклонисты граждан, проживающих не по месту своей регистрации, повестки могут дублироваться электронными оповещениями, объяснил он.