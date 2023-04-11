Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика11 апреля 2023 12:23

Венгрия договорилась с Россией о схеме оплаты транзита нефти через Украину

Венгерская MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит нефти из России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Венгерская MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит нефти из России

Венгерская MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит нефти из России

Фото: REUTERS

Венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Украиной за транзит нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Нам удалось договориться, что для сохранения поставок и транзита через Украину компания MOL будет рассчитываться за транзит напрямую с украинским оператором трубопроводной сети», – сказал дипломат по итогам переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Как отметил Сийярто, ранее власти Украины повысили цены за транзит нефти, объяснив это решение рисками из-за конфликта на территории республики. В связи с этим появились трудности во взаиморасчетах и поставках сырья, добавил он.

Напомним, ранее Украина второй раз с начала 2023 года решила повысить стоимость транзита российской нефти, проходящей по украинской территории в направлении Венгрии, Словакии и Чехии. Оператор «Укртранснафта» планировал повысить тариф на транзит нефти в страны Восточной Европы с 1 апреля этого года до 27,2 евро за тонну.