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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:26

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Также в законопроекте предусмотрен запрет на открытую выкладку вейпов в магазинах и ограничение оборота безникотиновых жидкостей
Сергей ЧИКОВ
В Госдуме одобрили запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

В Госдуме одобрили запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Также в документе предусмотрен запрет оборота ароматизированных жидкостей без никотина, которые вызывают зависимость, и запрет открытой выкладки вейпов в магазинах.

Напомним, о запрете вейпов в России заговорили в Госдуме в январе 2023 года. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам подготовить предложения об ограничении оборота подобных заменителей курения среди несовершеннолетних. Также, по словам Володина, после изменений в законодательстве предполагается многократно увеличить акцизы на вейпы.

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Генадий Онищенко назвал вейпы убийцами населения России и поддержал инициативу Госдумы о запрете продажи их несовершеннолетним. Сайт KP.RU проводил собственное исследование среди читателей, как можно сделать вейпы недоступными для подростков. Оказалось, что абсолютное большинство россиян видят только один выход – полный запрет на продажу такой продукции в стране.